Россиянин убил двоих мужчин и спрятал их тела на скотном дворе

В Калмыкии 51-летнего жителя Дагестана осудят за двойное убийство. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

22 января мужчина пришел на скотный двор в сельском поселении Ланского района и стал ждать подходящего для преступления момента. 27 января он устроил конфликт с двумя местными жителями и украл огнестрельное оружие и 27 патронов.

Чтобы избавиться от свидетелей, обвиняемый убил двух мужчин и спрятал тело одного из них в сене, второго зарыл в загоне. После этого он забрал 40 голов мелкого рогатого скота, три мобильных телефона, а затем скрылся

Оружие и боеприпасы он хранил дома, а животных продал. Общая сумма ущерба составила более 388 тысяч рублей.