Жителям Центральной России рассказали о погоде на неделю

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, всю неделю ожидаются дожди и грозы.

Жителей Центральной России предупредили о дождях и грозах на ближайшую неделю. Об этом в воскресенье, 10 июля, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передали РИА Новости.

По его словам, вторая декада июля ожидается дождливой и прохладной.

«Июль в Центральной России, в целом, пока остается преимущественно жарким и засушливым, а первая декада месяца на 2-2,5 градуса оказалась теплее положенной многолетней нормы макушки лета. Однако зной будет непродолжительным и скоро повеет прохладой», — рассказал Тишковец.

Так, в понедельник ожидаются высокие температуры — ночью до +15…+20, а днем воздух прогреется до +28…+33 градусов, что на восемь градусов выше нормы. Местами возможны дожди. Во вторник регионы накроет атмосферный фронт с интенсивными ливнями до 7-12 миллиметров, а также грозами и шквалом. Из-за ухудшения погоды температура резко понизится до +19…+24 градусов. В среду дожди ожидаются лишь к вечеру, температура будет в пределах +22…+27.

В четверг ожидаются проливные дожди с грозами. Причем ливни пройдут как на юге Подмосковья, так и в отдельных районах Калужской, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Пензенской областей. Выпадет примерно 50-55 миллиметров осадков.