В поселке Строитель в пруду утонул мужчина

Трагедия случилась накануне в субботу.

В поселке Строитель в пруду утонул мужчина. Об этом в воскресенье, 10 июля, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Трагедия случилась в субботу, 9 июля, в пруду у дома № 36 корпус 1 по улице Качевской.

«Железнодорожным МСО по Рязани проводится проверка по факту смерти мужчины, проводятся процессуальные действия, направленные на установление личности погибшего и обстоятельств его смерти», — говорится в сообщении регионального следкома.