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В Санкт-Петербурге мужчина стрелял в прохожих из пневматической винтовки
В результате одного эпизода один из пострадавших скончался.

В Санкт-Петербурге мужчина стрелял в прохожих из пневматической винтовки. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД.

Полицейским поступало два заявления о пострадавших и погибших в результате стрельбы. В начале июля один мужчина скончался от выстрела на озере Гупиярви, а 9 июля на пляже озера Лемболовское другой мужчина получил ранение, его доставили в больницу.

Полицейские задержали 27-летнего мужчину, который работал уборщиком. Его задержали по месту жительства в Купчино во дворе дома № 23/2 по Будапештской улице, где он жил с бабушкой.

У стрелка изъяли пневматическую винтовку. Правоохранителям злоумышленник признался, что таким образом пытался бороться с наркоманами и предположил, что их больше всего собирается на озерах во Всеволжском районе.

Молодого человека допрашивают по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему предъявят обвинение и заключат под стражу.