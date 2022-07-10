В Польше заявили о необходимости сократить население России до 50 млн человек
Об этом заявил экс-президент страны Лех Валенса.
В Польше заявили о необходимости сократить население России до 50 млн человек. Об этом в воскресенье, 10 июля,
По его мнению, Россию необходимо «расчленить» для обеспечения безопасности в мире. Сделать это можно двумя способами: либо изменить политический строй, либо вернуть ее к населению в 50 млн человек.
Валенса также добавил, что Запад заинтересован в расширении сфер влияния, однако он достигает этого «демократическими методами».