В Польше заявили о необходимости сократить население России до 50 млн человек

Об этом заявил экс-президент страны Лех Валенса.

В Польше заявили о необходимости сократить население России до 50 млн человек. Об этом в воскресенье, 10 июля, заявил бывший президент страны Лех Валенса, передало агентство RT.

По его мнению, Россию необходимо «расчленить» для обеспечения безопасности в мире. Сделать это можно двумя способами: либо изменить политический строй, либо вернуть ее к населению в 50 млн человек.

Валенса также добавил, что Запад заинтересован в расширении сфер влияния, однако он достигает этого «демократическими методами».