В Москве из-за сильного урагана погиб человек

Пострадали минимум десять человек.

В Москве из-за сильного урагана погиб человек. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщил Telegram-канал Baza.

Мужчину придавило упавшим деревом. Инцидент случился на Украинском бульваре. Момент попал на камеру видеонаблюдения.

Также сообщается, что пострадали не менее десяти человек, среди них — четырехмесячный ребенок. Помимо этого, из-за урагана пострадали автомобили — у торгового центра отлетела часть крыши и придавила несколько транспортных средств.