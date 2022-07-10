В Москве из-за сильного урагана погиб человек
Пострадали минимум десять человек.
В Москве из-за сильного урагана погиб человек. Об этом в воскресенье, 10 июля,
Мужчину придавило упавшим деревом. Инцидент случился на Украинском бульваре. Момент попал на камеру видеонаблюдения.
Также сообщается, что пострадали не менее десяти человек, среди них — четырехмесячный ребенок. Помимо этого, из-за урагана пострадали автомобили — у торгового центра отлетела часть крыши и придавила несколько транспортных средств.