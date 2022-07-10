Супруг скончавшейся рязанской чиновницы написал прощальный пост о ней

Также Дмитрий Перехватов рассказал, когда состоится прощание с супругой.

Супруг скончавшейся сотрудницы аппарата правительства Татьяны Перехватовой написал прощальный пост о ней. Соответствующий пост в воскресенье, 10 июля, появился на личной странице Дмитрия Перехватова.

«Сутки назад ушел из жизни самый близкий мне человек. Мы прожили вместе 18 таких сложных, таких разных и таких счастливых лет. Мы вместе повзрослели, она знала и понимала меня так, как вряд ли кто-нибудь будет понимать потом. Она вытащила меня с того света 5 лет назад, а я к сожалению не смог вытащить сейчас. Все, кто ее по настоящему знал, думаю, не будут спорить, что на земле вчера не стало самого доброго, надежного и светлого человечка. Она до последних часов в смс-ках, как и всю свою жизнь до этого, пыталась помочь людям, боясь не успеть доделать добро на этом свете. Последние 2,5 года она прожила на морально-волевых, на характере в неравной борьбе с болезнью. Но Таня всегда была бойцом, и большинство окружающих до последнего не знало о ее диагнозе. Она очень не хотела быть не на равных, не хотела, чтобы ее жалели, и зачастую это она подбадривала своих врачей, а не наоборот», — говорится в посте.

Она также заявил, что ее смерть произошла «незаслуженно» и извинился перед супругой.

Также сообщается, что прощание с Татьяной Перехватовой пройдет во вторник, 12 июля, в 12 часов в Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.

Напомним, Татьяна Перехватова умерла в субботу, 9 июля.