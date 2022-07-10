На Сахалине мужчина упал с колеса обозрения и разбился насмерть

Аттракцион остановили на время проведения проверки. На место выехали следователи.

На Сахалине мужчина упал с колеса обозрения и разбился насмерть. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Инцидент произошел в воскресенье, 10 июля, в городском парке Южно-Сахалинска. Из кабины колеса обозрения выпал 60-летний мужчина, он погиб.

Аттракцион остановили на время проведения проверки. На место выехали следователи. По распоряжение мэра города создали комиссию для расследования ЧП.

«В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение законодательства в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации аттракционов. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщает областная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Люберцах загорелось колесо обозрения с пассажирами в кабинках.