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Рязанцев предупредили об изменениях в расписании пригородных поездов
Изменения коснутся некоторых пригородных поездов и экспрессов, курсирующих в Рязанской и Московской областях. Расписание изменится 4, 5, 11 и 14 июля.

Рязанцев предупредили об изменениях в расписании пригородных поездов. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщила пресс-служба компании «РЖД».

Так, изменения коснутся некоторых пригородных поездов и экспрессов, курсирующих в Рязанской и Московской областях. Расписание изменится 4, 5, 11 и 14 июля.

«Для проведения работ назначены утренние и дневные технологические „окна“: 4 и 5 июля — с 05 часов 30 минут до 15 часов 30 минут, 11 и 14 июля — с 06 часов 10 минут до 16 часов 10 минут», — говорится в сообщении компании.

Неудобства связаны с путевыми работами на станции Рыбное — специалисты будут менять стрелочные переводы.

Рязанцев попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее планировать свои поездки. Точное расписание электричек можно посмотреть на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».