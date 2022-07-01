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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 2-3 июля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Рязанском цирке 2 и 3 июля продолжаются представления шоу «Песчаная сказка» от Гии Эрадзе. В ЦПКиО 2 и 3 июля состоится фестиваль уличного кино — один из крупнейших мировых смотров короткометражек, где победителей определят зрители. В Государственном музее-заповеднике Сергея Есенина 2 июля в рамках фестиваля «Музыкальное лето в Константинове» выступит ансамбль народных инструментов «Музыкальный экспресс». Библиотека имени Горького 3 июля приглашает всех любителей настольных игр на Большую игротеку. А Рязанский кремль 3 июля ждет всех на традиционный «Летний день».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».