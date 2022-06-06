Фейковая проститутка обманула рязанца на 15 тысяч рублей

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

Рязанка обманула жителя Скопина на 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 42-летний житель Скопина и рассказал, что его обманула незнакомая женщина. После употребления алкоголя мужчина решил воспользоваться интим-услугами за деньги, нашел в интернете объявление и договорился о встрече.

Женщина приехала на машине с водителем, скопинец встретил ее, отдал ей 15 тысяч рублей, и они вместе поднялись в квартиру. После этого женщина сообщила, что оставила в машине телефон и ей надо спустится вниз.

В автомобиле женщина задержалась, а когда мужчина ей напомнил об уговоре, она сказала, что расстроилась из-за телефона и желает продолжать встречу. Деньги вернула и уехала. Поднявшись в квартиру, мужчина увидел, что вместо купюр ему отдали открытки, похожие на банкноты.

Оперативники установили номер автомобиля, на котором уехала мошенница, и проверили объявления в интернете. Выяснилось, что в Скопин приезжала 40-летняя рязанка. Женщину задержали.

Она рассказала, что специально размещала в интернете объявления, чтобы обманывать людей. Женщина наняла знакомого с машиной, который выполнял ее поручения. Приехав на встречу в Скопин, женщина решила, что клиент слишком пьян и не будет обращаться в полицию. Она забрала деньги и отдала вместо них открытки.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Рязанке грозит до пяти лет тюрьмы.