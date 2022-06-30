Возбуждено дело по статье «Убийство» после падения с высоты матери и двух детей в Волгограде

Тела 32-летней женщины и двух малолетних детей нашли возле дома.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» после падения с высоты матери и двух детей в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в среду, 29 июня, на улице Исторической в Волгограде. Тела 32-летней женщины и двух малолетних детей нашли возле дома.

Женщина с детьми гуляла во дворе, а затем поднялась на 16 этаж. Отмечается, что в этом доме она не проживала.