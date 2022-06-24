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Life озвучил версию причины крушения Ил-76 в Рязани
Напомним, военный самолет рухнул около 4 часов утра в районе Михайловского шоссе.

Озвучена версия причины крушения самолета Ил-76 в Рязани. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил Life со ссылкой на бывшего пилота Ил-76 гвардии майора запаса ВВС СССР Романа Жинина.

По его словам, крушение самолета в Рязани напомнило ему прошлогоднюю аварию в Кубинке, когда рухнул транспортный самолет Ил-112.

«Я вижу некоторое сходство с прошлогодней аварией, когда в Кубинке упал Ил-112. Но тогда речь шла о машине, которая еще не до конца испытана. А Ил-76 — это строевой борт, один из самых надежных в мире, в нем все системы должны работать как часы», — сказал бывший летчик.

Он пояснил, что оба самолета оборудованы системой пожаротушения — она тушит возгорание в три этапа и не дает огню разрушить элементы крыла. Жунин предположил, что, вероятно, причиной крушения Ил-76, как и Ил-112, стал отказ работы системы пожаротушения, поскольку противопожарную сигнализацию летчики наверняка слышали.

«В целом пожар двигателя — это, конечно, очень страшно, но отнюдь не смертельно. Если работает система пожаротушения, она гасит возгорание и дает экипажу время вернуться на аэродром. У Ил-76 четыре двигателя и даже отказ двух из них — это не проблема. Но если двигатели горят и огонь распространяется на крыло, то исправить такую ситуацию очень тяжело: счет идет на секунды», — добавил Жунин.

Он также предположил, что возгорание в Ил-76 произошло в первом двигателе по левому борту. Огонь мог повредить сразу несколько элементов крыла: секцию тормозных щитков, спойлеров, рельс предкрылка, а также закрылки. Их разрушение привело к тому, что крыло отвалилось и машина стала заваливаться на левый борт, что привело к крушению.