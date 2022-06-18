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Пожар в селе Шумашь произошел в доме многодетной семьи
Частный дом под Рязанью, в котором произошел крупный пожар, принадлежит многодетной семье. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Частный дом под Рязанью, в котором произошел крупный пожар, принадлежит многодетной семье. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Горел одноэтажный дом из цементных блоков с деревянной мансардой. Хозяева в момент ЧП находились в отъезде.

Огонь полностью уничтожил мансарду и внутреннюю обстановку первого этажа, стены устояли.

По словам начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Рязанского района Андрея Недельского, семье не потребуется место для размещения, так как у них есть другая жилплощадь.

Устанавливаются причины пожара, основной версией сейчас считается неисправность электропроводки.

Напомним, ранее в МЧС рассказали, что площадь пожара составила 100 кв. м.