В Рязани отец погибшего в спецоперации военного пронес фото сына в «Бессмертном полку»
Отец погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего Дмитрия Топтуна прошел с фотографией сына в рядах «Бессмертного полка» в Рязани.
Отец погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего Дмитрия Топтуна прошел с фотографией сына в рядах «Бессмертного полка» в Рязани. Шествие состоялось в понедельник, 9 мая. Видео опубликовало
Напомним, в Рязани 9 мая прошел парад Победы. Фоторепортаж смотрите здесь.