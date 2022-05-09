В Рязани отец погибшего в спецоперации военного пронес фото сына в «Бессмертном полку»

Отец погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего Дмитрия Топтуна прошел с фотографией сына в рядах «Бессмертного полка» в Рязани.