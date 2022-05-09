С объездной дороги Шумашь — Заокское — Коростово сошла вода

В Рязанском районе от воды освободился подтопленный участок объездной дороги Шумашь — Заокское — Коростово. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Рязанском районе сошла вода с подтопленного участка объездной дороги Шумашь — Заокское — Коростово. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В настоящее время проезд открыт. Жизнеобеспечение не нарушено», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, накануне в МЧС рассказали, что в рязанских Борках освободились от воды приусадебные участки.