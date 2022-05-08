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У жительницы Рязани в квартире обнаружили наркопритон
Сотрудники полиции обнаружили, что квартира рязанки использовалась как наркопритон. Женщина организовала его на улице Черновицкой, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции обнаружили, что квартира рязанки использовалась как наркопритон. Женщина организовала его на улице Черновицкой, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выяснили, что несколько человек, употребляющих синтетические наркотики, систематически собираются в квартире 43-летней рязанки.

Когда оперативники оказались в подозрительной квартире, то застали там хозяйку в компании двоих мужчин. Полицейские обследовали жилище и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков синтетического происхождения. В сумке женщины лежали свертки с запрещенными веществами.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере).

По закону рязанке грозит до десяти лет лишения свободы.