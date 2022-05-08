ДТП с перевернувшейся легковушкой в Рязани попало на видео
Момент аварии, в результате которой опрокинулся ВАЗ, зафиксировали камеры. Видео опубликовали в соцсетях в субботу, 7 мая.
Момент аварии, в результате которой опрокинулся ВАЗ, зафиксировали камеры. Видео опубликовали в
На кадрах видно, как в результате столкновения Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2114 на Касимовском шоссе «четырнадцатую» по инерции заносит на обочину, машина опрокидывается.
Напомним, в результате ДТП водитель отечественного автомобиля получил травмы.