В Рязани на Касимовском шоссе опрокинулся ВАЗ
В Рязани на Касимовском шоссе около 14:00, вблизи дома № 49, столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ 2114. От удара «четырнадцатая» по инерции опрокинулась.
В Рязани на Касимовском шоссе около 14:00, вблизи дома № 49, столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ 2114. От удара «четырнадцатая» по инерции опрокинулась, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля получил травмы. Ему оказывают помощь медики.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства аварии.