В Рязани на Касимовском шоссе опрокинулся ВАЗ

В Рязани на Касимовском шоссе около 14:00, вблизи дома № 49, столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ 2114. От удара «четырнадцатая» по инерции опрокинулась.