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В Рязани на Касимовском шоссе опрокинулся ВАЗ
В Рязани на Касимовском шоссе около 14:00, вблизи дома № 49, столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ 2114. От удара «четырнадцатая» по инерции опрокинулась.

В Рязани на Касимовском шоссе около 14:00, вблизи дома № 49, столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ 2114. От удара «четырнадцатая» по инерции опрокинулась, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля получил травмы. Ему оказывают помощь медики.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства аварии.