В Рязани задержали 24-летнего мигранта с 26 свертками наркотиков

В Рязани сотрудники полиции задержали иностранного гражданина при попытке сбыть наркотики. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани сотрудники полиции задержали иностранного гражданина при попытке сбыть наркотики. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Житель одной из стран Средней Азии сбывал наркотики с помощью закладок.

Правоохранители задержали 24-летнего мигранта на улице Высоковольтной. При досмотре у него в кармане куртки обнаружили 26 свертков с синтетическим наркотиком массой более 20 граммов.

Молодой человек признался, что в апреле приехал в Рязань и снял квартиру. Он стал закладчиком наркотиков от одного из нелегальных интернет-магазинов.

Злоумышленник показал полицейским несколько мест, где успел сделать закладки с наркотиком массой от 1 до 2 граммов.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Он заключен под стражу.

Проводится расследование.