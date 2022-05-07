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Участнице хора РГУ собирают средства на операцию после ДТП
Участницу хора РГУ Аллу К. в октябре 2021 года по дороге на репетицию сбил подросток на мопеде. У женщины диагностировали сложный перелом ноги, она перенесла несколько операций. Сейчас на установление штифта Алле требуется минимум 30 тысяч рублей.

Участницу хора РГУ Аллу К. в октябре 2021 года по дороге на репетицию сбил подросток на мопеде. У женщины диагностировали сложный перелом ноги, она перенесла несколько операций. Об этом на странице хора «ВКонтакте» сообщил художественный руководитель Хора РГУ Константин Михайлов.

Сейчас на установление штифта Алле требуется минимум 30 тысяч рублей. Она до сих пор не может передвигаться сама.

«Постоянные операции, врачи, деньги… У Аллы несколько детей. Помощи тоже неоткуда ждать. Все очень затратно, сейчас она недееспособна, нужно себя ставить на ноги, да еще и детей содержать! Алла все сложности переносит максимально стойко, никогда не жалуется и всегда улыбается. Наш хор просто не может остаться в стороне», — написал Михайлов.

Как сообщила сама Алла, ее сбил 15-летний подросток, ДТП произошло в Борках. Дело закрыли из-за возраста водителя. У женщины двойной перелом с осколочным смещением. По ее словам, мать подростка отказалась помочь материально.

«Попросили у заведующего что-то придумать. Сказал, найдут штифт. И поставили штифт большего размера, чем нужно. Он не давал разгибаться колену, раздробил сустав. Через три месяца штифт удалили. Еще 3 месяца спустя разошелся перелом», — пояснила пострадавшая.

Алле будут промывать кость, прочищать и ставить новый штифт, на операцию нужно минимум 30 тысяч рублей.

Поддержать Аллу можно переводом на Сбер по номеру телефона +7 (953) 747-39-77. Получатель: Алла Андреевна К.