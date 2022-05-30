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Рязанцы обеспокоились обмелением реки Вожа из-за недобросовестных подрядчиков
Речь идет о реке, расположенной недалеко от деревни Старое Веселево. По словам автора публикации, на берегу реки расположено капустное поле, вокруг которого валяется мусор.

Рязанцы обеспокоились обмелением реки Вожа. Пост об этом в воскресенье, 29 мая, появился в группе «Подслушано в Рязани».

Речь идет о реке, расположенной недалеко от деревни Старое Веселево. По словам автора публикации, на берегу реки расположено капустное поле, вокруг которого валяется мусор.

«Вокруг навалено достаточно большое количество пустых канистр, возможно, из-под различных удобрений, чего точно не должно быть вблизи берега реки. Также на берегу стоит насос и объемный шлангНу и по классике жанра, с появлением в этом месте рабочих, в реке стало много сетей, чего до этого не наблюдалось», — говорится в посте.

Автор выразил уверенность, что из-за недобросовестного отношения агропредприятий, река может обмелеть, а вся рыба погибнет.