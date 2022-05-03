В Нижегородской области турист из Рязани утонул, перевернувшись на байдарке

Трагедия случилась 1 мая. В акватории реки Сережа на байдарках сплавлялась группа из Рязани. Три байдарки перевернулись.

В Нижегородской области турист из Рязани утонул, перевернувшись на байдарке. Об этом сообщил портал «Открытый Нижний».

Трагедия случилась 1 мая. В акватории реки Сережа на байдарках сплавлялась группа из Рязани. Три байдарки перевернулись. Один мужчина из группы не смог выплыть.

Уточняется, что группа байдарочников не была зарегистрирована.