В Белгородской области военная техника попала в смертельное ДТП

В Белгородской области произошло два ДТП с участием военной техники. Есть жертвы. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает Baza.

В Белгородской области произошло два ДТП с участием военной техники. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает Baza .

Одна авария случилась на трассе возле Валуек. Военный КамАЗ и Renault столкнулись лоб в лоб. По предварительным данным, погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля. Другую пассажирку госпитализировали.

Еще одно ДТП произошло в Белгороде, момент удара попал на видео. Легковушка не пропустила военных и автомобиль ВАИ, их сопровождающий. Столкнулись все три машины.