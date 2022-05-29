Путин договорился с Вучичем о бесперебойных поставках газа в Сербию

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой Сербии Александром Вучичем поставки газа и ситуацию вокруг Косово. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой Сербии Александром Вучичем поставки газа и ситуацию вокруг Косово. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Сообщается, что продолжается обмен мнениями по ряду международных тем — ситуации на Украине и развитию событий вокруг Косово.

Одной из тем стали поставки газа. Россия будет по-прежнему бесперебойно поставлять природный газ в Сербию.

Лидеры государств подтвердили стремление России и Сербии укреплять стратегическое партнерство.