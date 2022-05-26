В соцсетях опровергли информацию о прекращении концертной деятельности «ДДТ» в России

Публикации появились в четверг, 26 мая.

В официальном сообществе группы «ДДТ» в соцсети «ВКонтакте» опровергли информацию о прекращении концертной деятельности в России. Публикация появилась в четверг, 26 мая.

«Друзья, после вчерашнего прекрасного интервью Юрия Юлиановича, многие СМИ решили „хайпануть“ и вырвали из контекста слова ЮЮ о концертах в России — якобы, Шевчук заявил об их прекращении. Это бред!» — указано в посте сообщества.

На сайте «ДДТ» есть информация об перенесенных на 2023 год концертах в Челябинске и Магнитогорске, а также об отмененном мероприятии в Кургане. Июньские и другие даты имеются в расписании.

Ранее сообщалось, что в интервью Юрий Шевчук заявил о прекращении концертной деятельности группы в России.