В России школьники начали сдачу ЕГЭ

Аттестация стартовала в четверг, 26 мая.

Во всех регионах России началась сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет РИА Новости.

Аттестация стартовала в четверг, 26 мая.

«Свыше 700 тысяч участников, включая выпускников прошлых лет, заявились на участие в ЕГЭ. Экзамен стартовал с трех предметов: химия, литература, география. Пока он проходит в штатном режиме. Все часовые пояса фактически приступили к экзамену», — заявил чиновник.

Музаев отметил, что действий недружественных стран при проведении экзамена пока не наблюдалось. При этом есть сообщения об атаках хакеров и звонках на пункты проведения.