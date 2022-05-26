На 16 улицах центра Рязани отключили свет
Ограничения связаны с аварией.
В центре Рязани в четверг, 26 мая, отключили электричество на 16 улицах. Об этом сообщили в диспетчерской РГРЭС.
Свет отключили из-за аварии по адресам:
- улица Есенина,
- Окский проезд,
- улица Вознесенская,
- улица Новослободская,
- проезд Щедрина,
- проезд Речников,
- улица Свободы,
- площадь Соборная,
- улица Лево-Лыбедская,
- улица Затинная,
- улица Грибоедова,
- улица Подгорная,
- улица Скоморошинская,
- улица Фирсова,
- Посадский переулок,
- улица Либкнехта.
Подачу электричества намерены возобновить в течение трех часов с момента отключения.