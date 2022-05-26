Госдума: Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий
По словам депутата Михаила Шеремета, это доказывает предоставление российского гражданства жителям указанных областей.
Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий — Херсонской и Запорожской областей. Об этом в четверг, 26 мая, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет,
По его словам, Россия не уйдет и не оставит без защиты Запорожье и Херсон. Это доказывает предоставление гражданства жителям этих областей.
«Предоставление права упрощенного гражданства — это важное, справедливое и судьбоносное решение. Это прежде всего защита граждан, проживающих на освобожденных территориях», — сообщил Шеремет.
Ранее Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Запорожья и Херсона.