Госдума: Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий

По словам депутата Михаила Шеремета, это доказывает предоставление российского гражданства жителям указанных областей.

Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий — Херсонской и Запорожской областей. Об этом в четверг, 26 мая, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, пишут РИА Новости.

По его словам, Россия не уйдет и не оставит без защиты Запорожье и Херсон. Это доказывает предоставление гражданства жителям этих областей.

«Предоставление права упрощенного гражданства — это важное, справедливое и судьбоносное решение. Это прежде всего защита граждан, проживающих на освобожденных территориях», — сообщил Шеремет.

Ранее Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Запорожья и Херсона.