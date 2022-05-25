Ведущий солист театра «Кремлевский балет» умер в 22 года

По словам друга Анатолия Соя, артист отравился бытовым газом.

Умер ведущий солист театра «Кремлевский балет» Анатолий Соя. Об этом сообщили в группе Государственного кремлевского дворца в соцсети «ВКонтакте» .

«Всего три года назад, 22 мая 2019 года, он впервые исполнил партию принца Зигфрида в балете „Лебединое озеро“ и — пластичный, красивый, статный — навсегда покорил сердца зрителей», — отмечается в публикации.

Друг погибшего рассказал в соцсетях, что молодой человек отравился бытовым газом.

Анатолий Соя в 2017 году окончил Московскую государственную академию хореографии. Он исполнял сольные партии в постановках «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».