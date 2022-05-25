В Рязанской области потеплеет до +22 градусов

Ночью в Рязанской области ожидается от 0 до +5 градусов, местами будут заморозки до -2 градусов.

В Рязанской области потеплеет до +22 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.

В четверг, 26 мая, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременных дождь.

Ночью ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, днем направление сменится на южное, ветер усилится до 6-11 метров в секунду.

Ночью в Рязанской области ожидается от 0 до +5 градусов, местами будут заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +17, +22 градусов.

Ранее специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что летняя погода начнется в понедельник.