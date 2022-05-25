Синоптик пообещала летнюю погоду на следующей неделе

Погоду 30 мая определит антициклон.

Специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что летняя погода начнется в понедельник. По ее словам, дневная температура будет достигать +20 градусов, передает РИА Новости .

Позднякова отметила, что погоду 30 мая определит антициклон. Днем в этот день ожидается температура до +20 градусов.

Синоптик пообещала, что со следующей недели погода будет «летней».

«С начала следующей недели начнется вполне летняя погода, соответствующая нашему климату», — сказала Позднякова.