Синоптик пообещала летнюю погоду на следующей неделе
Погоду 30 мая определит антициклон.
Специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что летняя погода начнется в понедельник. По ее словам, дневная температура будет достигать +20 градусов, передает
Позднякова отметила, что погоду 30 мая определит антициклон. Днем в этот день ожидается температура до +20 градусов.
Синоптик пообещала, что со следующей недели погода будет «летней».
«С начала следующей недели начнется вполне летняя погода, соответствующая нашему климату», — сказала Позднякова.