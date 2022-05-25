Мэрия Рязани прокомментировала информацию о выдаче разрешения на строительство дома на улице Бирюзова

Ранее сообщалось, что документ подписала Елена Сорокина.

Мэрия Рязани прокомментировала информацию о выдаче разрешения на строительство дома на улице Бирюзова.

Так, в горадминистрацию обратился И. П. Лукас Берадзе. Он попросил разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: улица Бирюзова, дом № 20 строение 1. Там должен появиться многоэтажный жилой дом. По этому вопросу 28 апреля прошли публичные слушания.

Постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка подписала мэр Елена Сорокина. Однако отмечается, что это не является разрешением на строительство. За выдачей этого документа в мэрию не обращались.

Ранее сообщалось, что Сорокина выдала разрешение на строительство.