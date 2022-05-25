Компания Nike уходит с российского рынка

В марте 2022 года компания уже прекратила работу российского интернет-магазина и доставку в регион.

Компания Nike уходит с российского рынка. Об этом пишет газета « Ведомости ».

Американский производитель обуви и одежды не продлил франчайзинговое соглашение с компанией Inventive Retail Group, которая владеет монобрендовой сетью магазинов Nike.

Решение объясняют тем, что производитель не сможет в будущем организовать поставки товаров Россию.

PR-директор IRG Людмила Семушина сообщила, что поставки продукции приостановлены, а монобрендовые магазины Nike закрываются. Всего в России их насчитывалось 116.

В марте 2022 года компания уже прекратила работу российского интернет-магазина и доставку в регион.

Вместе с этим эксперты считают, что полностью продукция Nike не исчезнет из продажи — одежду и обувь можно будет купить в мультибрендовых магазинах.