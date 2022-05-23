В Приокском задержали пьяного рязанца, который устроил ДТП и скрылся

На мужчину составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение «прав» до двух лет.

В Приокском задержали пьяного рязанца, который устроил ДТП и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратились очевидцы и рассказали, что на улице Молодежной пьяный мужчина агрессивно себя ведет по отношению к прохожим. Прибывшим на место полицейским свидетели сообщили, что мужчина за рулем Skoda Octavia столкнулся с Volkswagen Polo во дворе на улице Октябрьской. После этого мужчина оставил свой автомобиль и скрылся с места аварии.

37-летнего рязанца в состоянии алкогольного опьянения задержали. На него составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.