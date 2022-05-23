Стало известно новое название McDonald’s в России

Проект разрабатывала материнская компания.

Новым названием для сети ресторанов McDonald’s в России будет Mс. Об этом пишут « Известия ».

В названии используют две латинские буквы — Mс, при этом M может остаться фирменной.

Отмечается, что проект разрабатывала материнская компания. Собеседник издания подчеркнул, что меню в ресторанах сильно не изменится: названия блюд будут приближены к меню McDonald’s.

Через несколько лет компания сможет выкупить свои активы обратно.

Ранее стало известно, что компания McDonald’s продаст российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору.