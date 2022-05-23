Levi Strauss уходит из России

Компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес.

Компания Levi Strauss, приняла решение уйти с рынка России. Об этом пишет « Коммерсант ».

Отмечается, что компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес. Источник «Коммерсанта» сообщил, что один из потенциальных покупателей — турецкая Fiba Holding A. S (развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России). В головном офисе компании пока не прокомментировали информацию.

7 марта в Levi’s заявили, что временно прекратят работу в России.

Компания работала в России 29 лет.