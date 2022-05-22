В Одинцово автобус с пассажирами загорелся на ходу
Рейсовый автобус загорелся возле подмосковной автостанции «Одинцово». Пассажиры успели покинуть салон, люди не пострадали. Видео опубликовал Mash.
Рейсовый автобус загорелся возле подмосковной автостанции «Одинцово». Пассажиры успели покинуть салон, люди не пострадали. Видео опубликовал Mash.
«На Можайском шоссе в городском округе Одинцово во время движения в результате ДТП загорелся рейсовый автобус. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказал