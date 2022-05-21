В Рязанской области 22 мая ночью местами ожидаются заморозки
В Рязанской области в воскресенье, 22 мая, ночью ожидается +1…+6 градусов, местами прогнозируют заморозки до -2 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 22 мая, ночью ожидается +1…+6 градусов, местами прогнозируют заморозки до -2 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Температура воздуха по области днем поднимется до +10… +15 градусов.
Ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, ночью 4-9 м/с, днем восточный, 7-12 м/с.