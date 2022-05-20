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В Рязани женщину задержали за кражу смартфона
На нее завели уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В Рязани женщину задержали за кражу смартфона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 23-летняя девушка. Она рассказала, что в кофейне у нее пропал смартфон. По вероятной версии, рязанка оставила гаджет на стойке, пока расплачивалась. После она отлучилась на пару минут. Вернувшись, она не обнаружила устройство.

Полицейским сотрудники кофейни рассказали о женщине, которая делала заказ после пострадавшей. Правоохранители предположили, что именно она забрала телефон.

Полицейские опросили работников ближайших магазинов. Они нашли торговое заведение, которое посетила разыскиваемая. Она платила при помощи банковской карты. Благодаря этому правоохранители установили персональные данные женщины. 45-летнюю рязанку нашли, у нее обнаружили украденный смартфон. Похищенное изъяли.

На женщину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.