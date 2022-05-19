В Тыве мужчина до смерти избил девятимесячную дочь из-за плача

Инцидент случился в селе Сарыг-Сеп.

В Тыве мужчина до смерти избил девятимесячную дочь из-за плача. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент случился в селе Сарыг-Сеп. Там 46-летний безработный мужчина систематически избивал девятимесячную дочь из-за постоянного плача. Он бил ее по голове, но семья не обращалась к врачу. У девочки появлялись гематомы. После очередного избиения ребенок впал в кому, ее увезли в больницу города Кызыл, но девочка умерла спустя два дня. Родители ребенка сказали, что дочь неудачно упала с навесных прыгунков.

Позже следователи установили, что мужчина виноват в смерти ребенка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».