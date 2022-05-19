В рязанской облдуме предложили на законодательном уровне закрепить статус семейных предприятий

В обсуждении приняли участие председатель регионального парламента Аркадий Фомин, вице-президент торгово-промышленной палаты России Елены Дыьова, председатель ТПП региона Татьяна Гусева и депутаты.

В рязанской облдуме предложили на законодательном уровне закрепить статус семейных предприятий. Соответствующую тему в четверг, 19 мая, обсудили в рамках выездного заседания всероссийского семейного совета.

В обсуждении приняли участие председатель регионального парламента Аркадий Фомин, вице-президент торгово-промышленной палаты России Елены Дыьова, председатель ТПП региона Татьяна Гусева и депутаты.

По словам Фомина, в региона создана вся необходимая для реализации комплексной поддержки нормативно-правовая база.

«В тесном взаимодействии с правительством, торгово-промышленной палатой Рязанской области, бизнесом прорабатываются и принимаются решения, направленные на устранение избыточных административных барьеров, снижение налоговой нагрузки, улучшение инвестиционного климата. Безусловно, введенные санкции существенно повлияли на экономическую ситуацию. Они потребовали от нас оперативного реагирования. На Совете законодателей России, проходившем недавно в Санкт-Петербурге, Президент В. В. Путин поручил региональным депутатам совместно с губернаторскими командами, деловым, научным, экспертным сообществом продолжить выработку новых антикризисных мер», — рассказал председатель облдумы.

В свою очередь Елена Дыбова заявила, что в текущей обстановке важную роль в экономике играют семейные компании. Их доля на российском рынке составляет 74%. По мнению Дыбовой, в стране необходимо принять федеральный закон, который закрепил бы понятие «Семейное предпринимательство».

«Важно законодательно закрепить статус семейных предприятий. Это позволит улучшить экономическое состояние таких компаний, поможет им развиваться, более эффективно использовать инструменты государственной поддержки, активнее занимать внутренний российский рынок. Вопрос обсуждается на федеральном уровне, соответствующие проекты региональных законов подготовлены в нескольких субъектах», — уточнила Елена Дыбова.

Председатель Рязанской областной Думы поблагодарил руководство торгово-промышленной палаты за внимание к проблеме и дал положительную оценку инициативе ТПП.