В Минобороны России разъяснили значение букв Z и V
В ведомстве подчеркнули, что знаки узнаваемы и к ним положительно относятся граждане России, ЛДНР и военнослужащие.
В Министерстве обороны России сообщили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. Об этом сообщил депутат Евгений Ступин в
Ступин получил ответ на запрос от замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил Сергея Гусева.
В нем говорится, что буквы не несут специальной нагрузки. Он подчеркнул, что знаки узнаваемы и к ним положительно относятся граждане России, ЛДНР и военнослужащие.