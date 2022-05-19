В Минобороны России разъяснили значение букв Z и V

В ведомстве подчеркнули, что знаки узнаваемы и к ним положительно относятся граждане России, ЛДНР и военнослужащие.

В Министерстве обороны России сообщили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. Об этом сообщил депутат Евгений Ступин в Telegram-канале .

Ступин получил ответ на запрос от замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил Сергея Гусева.

В нем говорится, что буквы не несут специальной нагрузки. Он подчеркнул, что знаки узнаваемы и к ним положительно относятся граждане России, ЛДНР и военнослужащие.