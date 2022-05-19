Китай сократил экспорт электроники в Россию

Также поставки снизили Южная Корея и Финляндия.

В марте резко сократился экспорт китайской электроники в Россию. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на министра торговли США Джины Раймондо.

Она предположила, что компании уменьшили поставки, чтобы не нарушать торговых запретов, наложенных США. В ответ на это штаты могут лишить Китай своих технологий и программ.

По словам Раймондо, также поставки снизили Южная Корея и Финляндия. Отмечается, что некоторым компаниям запретили поставлять в Россию полупроводники, телекоммуникационное оборудование, лазеры, авионику и морские технологии.

На потребительскую технику ограничения не распространились, однако некоторые производители решили полностью прекратить поставки. По информации издания, в марте на 40% сократился экспорт ноутбуков, на две трети экспорт смартфонов, на 98% — телекоммуникационного сетевого оборудования