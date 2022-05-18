В Рязани началась подготовка к будущему отопительному сезону

До 1 июля мэр города поручила актуализировать схему теплоснабжения города.

В Рязани прошло совещание по итогам отопительного прошедшего сезона и подготовке к будущему. Об этом сообщила на странице «ВКонтакте» мэр Елена Сорокина.

По ее словам, отопительный период прошел без серьезных аварий на системах теплоснабжения города и долгих отключений потребителей.

«Случавшиеся инциденты устранялись в нормативные сроки», — написала Сорокина.

Она рассказала, что заранее началась подготовка к будущему отопительному сезону, для чего создали городской оперативный штаб. До 1 июля мэр города поручила актуализировать схему теплоснабжения города.

Сорокина сообщила, что в 2022 году «РМПТС» запланировал капитальный ремонт тепловых сетей на десяти участках: улицах Пушкина, Стройкова, Малое шоссе, Островского, Зубковой, Тимуровцев, Некрасова, Шереметьевский проезд, Трудовой, Попова.

Плановый ремонт пройдет на 58 котельных, 128 центральных тепловых пунктах, 12 повысительных насосных станциях и квартальных тепловых сетях. На это выделят около 465 млн рублей.

Работы синхронизируют с капитальным ремонтом дорог.

По словам Сорокиной, гидравлические испытания и опрессовку на всех 218 объектах завершат до 1 сентября. Она добавила, что на предприятиях «Водоканал», «РГРЭС», «ДЗОС», на ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» и ПАО «Квадра» подготовка к новому отопительному сезону идет без отставания от графика.

«Прошлый отопительный сезон длился 232 дня, сколько продлится будущий — не так важно. Главное — как. Пословица „Готовь сани летом, а телегу — зимой“ — для нас и про нас», — заключила мэр города.