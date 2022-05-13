Зеленский заявил, что Украина никогда не признает статусы Крыма, ДНР и ЛНР

Президент Украины считает, что Крым является автономной республикой со своими правами и своим парламентом.

Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает автономию Донецкой и Луганской народный республик и не будет считать Крым российским. Об этом он сказал в эфире итальянского канала Rai 1, передает РИА Новости .

Президент Украины считает, что Крым является автономной республикой со своими правами и своим парламентом. Он отметил, что Киев никогда не признает независимость ДНР и ЛНР.