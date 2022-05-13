Референдум об объединении Южной Осетии и России назначен на 17 июля
Указ подписал действующий глава республики Анатолий Бибилов.
Референдум об объединении Южной Осетии и России состоится 17 июля. Об этом сообщило
Указ о проведении референдума появился в пятницу, 13 мая. Его подписал действующий глава республики Анатолий Бибилов.
«В соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия постановляю назначить референдум Республики Южная Осетия [по вопросу объединения с РФ]. Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года», — сообщается в документе. Указ вступил в силу в день подписания.