На улице Молодцова поймали пьяного водителя на «Рено»

Рязанцу предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, результаты которого показали 1,262 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Рязани на улице Молодцова задержали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция обратила внимание на мужчину, который передвигался по улице Молодцова, «пошатываясь». Затем он сел на водительское сидение Renault Logan и начал движение.

Правоохранители остановили мужчину. Выяснилось, что за рулем 46-летний рязанец, который был пьян. Медосвительствование показало 1,262 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.