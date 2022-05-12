Верховный суд отклонил кассационную жалобу Ефремова

Ранее защита Ефремова просила смягчить наказание, так как за время пребывания в тюрьме артист не получил ни одного замечания. Также смягчающими обстоятельствами Хархорин назвал неважное здоровье Ефремова.

Верховный суд отклонил кассационную жалобу актера Михаила Ефремова. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили РИА Новости на пресс-службу суда.

Ранее защита Ефремова подала обращение с просьбой снизить наказание за смертельное ДТП. Актеру назначили 7,5 лет лишения свободы за аварию, в которой погиб рязанец Сергей Захаров. Сторона защиты Ефремова просила смягчить наказание, так как за время пребывания в тюрьме артист не получил ни одного замечания. Также смягчающими обстоятельствами Хархорин назвал неважное здоровье Ефремова.

Суд не стал рассматривать кассационную жалобу Ефремова, несмотря на то, что судья почти месяц изучал доводы жалобы. Однако основания для ее рассмотрения в заседании не нашел.

«Отказано в передаче дела для рассмотрения в заседании кассационной инстанции», — сказали в суде.

Защита Ефремова планирует в порядке надзора обратиться в президиум Верховного суда.

Напомним, смертельное ДТП с участием заслуженного артиста России Михаилом Ефремовым произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Актер сел за руль внедорожника в нетрезвом состоянии, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком, которым управлял рязанец Сергей Захаров. В результате аварии последний скончался в больнице. Ефремова приговорили к 7,5 года колонии.