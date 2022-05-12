В Кремле отреагировали на решение Финляндии вступить в НАТО

По словам Пескова, вступление Финляндии в НАТО является угрозой для России, так как в этом случае североатлантический альянс приблизится к российским границам.

Российские власти отреагировали на решение Финляндии вступить в НАТО. Комментарий журналистам в четверг, 12 мая, дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привели РИА Новости.

По словам Пескова, вступление Финляндии в НАТО является угрозой для России, так как в этом случае североатлантический альянс приблизится к российским границам.

«Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир, а главное, наш евразийский континент более стабильным и безопасным. Это однозначно», — сказал он.

На вопрос, рассматривался ли такой исход событий при начале военной спецоперации, Песков ответил, что «всегда рассматриваются и анализируются самые разные варианты».